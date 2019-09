5-Sterne-Bewegung stimmt für Koalition

Nach der Vereidigung müssen noch beide Parlamentskammern einer neuen Regierung zustimmen. Die beiden Parteien haben dort eine Mehrheit. Der Pakt war zustanden gekommen, nachdem das europakritische Bündnis zwischen Sternen und der rechten Lega von Matteo Salvini - ebenfalls mit Conte als Premier - im August zerbrochen war.

Fast 80 Prozent für Bündnis mit Ex-Erzfeind

Auf dem Onlineportal «Roussau» stimmten nun 79,3 Prozent für das neue Bündnis mit dem ehemaligen Erzfeind PD, 20,7 Prozent dagegen. «Jetzt sind wir auf den letzten Metern angekommen», sagte Sterne-Chef Luigi Di Maio. Nun müsse eine Regierungsmannschaft ans Werk, die das Leben der Italiener verbessern müsse.

Di Maio verteidigte das umstrittene Abstimmungsportal als Instrument der Basisdemokratie. Kritiker bemängeln bei «Rousseau» aber fehlende Transparenz und Sicherheit. Am Dienstag stürzte es mehrmals ab. Das Ergebnis verzögerte sich, während ganz Italien auf eine Entscheidung einiger Zehntausend Sterne-Aktivisten wartete. Nun kann Italien nach wochenlanger Krise also bald eine neue Regierung mit den europafreundlicheren Sozialdemokraten bekommen.

Conte hatte davon gesprochen, dass nun «Träume» wahr werden könnten. «Wir haben grosse und gute Ideen für dieses Land.» Mit Spannung wird auf die Besetzung der Ministerposten geschaut. Um das wirtschaftlich angeschlagene Land zu reformieren, «braucht man keine Superhelden, die meinem Sohn so gefallen», sagte Conte. «Es reichen normale Personen, die aber verantwortungsbewusst und entschlossen sind.»

Grosse Hoffnung in der EU

In der EU sind die Hoffnungen gross, dass Italien mit dem Bündnis wieder näher an Brüssel heranrückt. Rechtspopulist Salvini war auf extremen Konfrontationskurs gegangen. Sterne-Chef Di Maio hatte sich zuletzt gemässigter gezeigt. «Das Ziel ist sehr klar: In der EU und im Euro zu bleiben, aber mit Italien als einem der Protagonisten.»