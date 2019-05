5 Millionen Klicks gegen die CDU

5 Millionen Deutsche sehen jeden Abend die «Tagesschau» in der ARD, und etwa gleich viele Leute haben mittlerweile den Film angeklickt, in dem ein Youtuber namens Rezo die CDU «zerstört». Da die Union aus CDU und CSU «unser Leben und unsere Zukunft» zerstöre, meint Rezo, zerstöre er nun halt die CDU. Im Youtube-Slang meint das so viel wie: Er macht die Partei argumentativ platt.