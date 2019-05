...32 Jahren: Wallraff deckt die Lügen der «Bild»-Zeitung auf

Unter dem Namen Hans Esser schleicht sich Wallraff für vier Monate bei der «Bild»-Zeitung in Hannover ein. Dabei entsteht das Buch «Der Aufmacher», das die Machenschaften der «Bild»-Zeitung transparent machen soll. Sein Ergebnis: Deutschlands einflussreichste Zeitung lügt, fälscht und hetzt.

Wallraff spricht in seinem Buch darüber, dass bei der «Bild»-Zeitung schlecht bezahlte Redakteure, eingegliedert in strenge Hierarchien vor Superlativen strotzende Geschichten abliefern müssen. Politisch dürfen die Texte und Meinungen nur dann sein, wenn das die grossen Geldgeber der «Bild» so wollen. Was nicht sensationell genug ist wird verfälscht oder «aktualisiert». Auch Sachverhalte, die sich vor Jahren ereigneten, sind in «Bild» immer brandaktuell.

Rügen und Klagen

Der Deutsche Presserat spricht nach der Veröffentlichung des Buches «Der Aufmacher» sechs Rügen gegen die «Bild»-Zeitung aus und rügte auch Wallraff für seine «nicht zulässige verdeckte Recherche». Die Axel Springer AG verklagt Wallraff mehrfach, sodass dieser einige Passagen in der zweiten Auflage weglassen muss. Diese Textteile, die sich vor allem auf wörtliche Zitate einzelner «Bild»-Redakteure beschränken, werden ab der zweiten Auflage demonstrativ geschwärzt angezeigt.