30 Jahre deutsch-deutsche Zweiheit

Und weiter: Obwohl sich die materiellen Lebensverhältnisse in Ost und West zunehmend angleichen, sind nur 30 Prozent der Ostdeutschen für die Marktwirtschaft. Was ist da los?

Vor drei Jahrzehnten skandierten die Teilnehmer der Montagsdemonstrationen in Leipzig «Wir sind das Volk». Ein Schlachtruf für politische Freiheit, gerichtet gegen das SED-Regime. Seit 2014 wird der Ausruf auch von völkischen, rassistischen, islamfeindlichen und rechtspopulistischen Bewegungen verwendet. Nicht ihr Fremden, Flüchtlinge, Ausländer seid das Volk, sondern: «Wir sind das Volk.» Wer ist wir? Ein Satiremagazin meint: «Wirr ist das Volk.»

Wessis bekamen die Salatherzen

Was verwirret das Volk? Antworten sucht auch das Literaturhaus Basel. Am 21. September gibt es den Themensamstag «Deutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall». Namhafte Zeithistoriker, Schriftsteller und Journalisten werden von der inneren Zerrissenheit der geeinten Nation berichten. Die Schlussrunde debattiert: Wie ist das Erstarken der Rechten zu erklären? Spannende Frage. Deutschland, von innen besehen.

Bei einem Besuch in Ostdeutschland vor dem Mauerfall sah es aus wie folgt: Westdeutsche wurden an der Warteschlange vor den Restaurants vorbeigewinkt, Ostdeutsche hatten das Nachsehen. Wessis bekamen die Salatherzen, Ossis den Rest. Ein Ossi musste im Schnitt 16 Jahre auf seinen winzigen Trabi warten, der Wessi kam mit seinem dicken Audi daher. Die ostdeutsche Verwandtschaft wartete auf Weihnachtspäckchen und auf Westmark für den Intershop, die westdeutschen Besucher konnten sich grossmütig fühlen. Die DDR hatte eine sozialistische Utopie, die BRD alles.

Das Überlegenheitsgefühl war bei Westdeutschen übergross, die Kette der Demütigungen für Ostdeutsche endlos. Verunsicherung im Osten, selbstbewusstes Draufloshandeln im Westen: Die unterschiedliche Emotionsgeschichte prägt Deutschland bis heute.

DDR-Wirtschaft geprägt von westlichen Interessen

Was die Ostdeutschen in die Deutsche Einheit mitbrachten, war dieses über Generationen vererbte Minderwertigkeitsgefühl. Natürlich gab es viele einzelne Erfolgskarrieren. Aber mehr noch die Abwicklung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt, geprägt von westlichen Interessen. Natürlich gab es jetzt freie Wahlen. Aber auch die Erfahrung, dass man das politische System der Bundesrepublik im Grossen und Ganzen übergestülpt bekam, ohne eigene Ideen einbringen zu können. Natürlich war man die SED-Bonzen endlich los; dafür erhielten erstaunlich viele Westdeutsche die Kaderstellen in Bildung, Wirtschaft und auch Politik. Witz der Geschichte: Sogar die Spitzenfunktionäre der Ost-AfD kommen aus dem Westen.