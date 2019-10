Johnsons Rechnung geht vorerst auf

Grossbritannien steuert direkt auf No Deal zu. Egal, ob vor oder nach den nächsten Wahlen – der Crash ist eine Frage der Zeit. Ein Telefonat mit der deutschen Kanzlerin habe gezeigt, heisst es aus der Downing Street, dass die EU nicht kompromissbereit sei. Man habe alles gegeben, viel vorgelegt, aber es habe nicht gereicht. Nun reiche es. Merkel ist schuld, die Deutschen zeigen ihr wahres Gesicht, Berlin wollte uns schon immer unterwerfen, der Backstop für Irland war immer eine Falle – das sind die spontanen Reaktionen britischer Leave-Fans im Netz auf die Nachricht aus London, dass ein Deal mit der EU mittlerweile «ziemlich unmöglich» sei. Das Kalkül von Boris Johnson mag zwar in Brüssel als durchsichtig und in Berlin als unverschämt gelten. In Grossbritannien aber scheint seine Rechnung fürs Erste aufzugehen. Die Schuldzuweisungen, die Dolchstoss­legende, die Brüssel gefürchtet hatte: Sie sind jetzt in der Welt.