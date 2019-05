Jetzt kann Boris Johnson zeigen, wozu er fähig ist

May ist letztlich gescheitert, weil sie einen radikalen Volksentscheid radikal umsetzen wollte, aber gleichzeitig einen vernünftigen Kompromiss mit der EU anstrebte, der einen geordneten Austritt aus der Union ermöglichen sollte. Das liess sich nicht vereinen. Deshalb tritt sie nun am 7. Juni ab – nach einem letzten Höhepunkt mit dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump. Das hat sich May offenbar ausbedungen.

Die Britinnen und Briten tragen die Konsequenzen

Nun stehen endlich jene Kräfte in der Verantwortung, die den vollständigen Bruch mit Europa wollen, allen voran der umtriebige Blondschopf Boris Johnson. Er war der Gegenspieler von David Cameron und dann auch von Theresa May, er wollte dem Kontinent den Rücken zukehren, und zwar ohne zurückzuschauen. So wäre es interessant zu sehen, ob er als Premier den Realitätstest in Downing Street 10 besteht: Jetzt kann Johnson zeigen, was er kann.

Die Folgen jedoch, und das steht jetzt schon fest, tragen nicht Eton-Sprösslinge wie Cameron und Johnson, sondern die Britinnen und Briten. Egal, ob das Brexit-Drama mit einem Schrecken endet, oder ob der Schrecken dieser Kampfscheidung anhält.