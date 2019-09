Es brodelt in Westminsters Brexit-Kessel

Nach dem am Dienstag erfolgten einstimmigen Urteil des Supreme Court, wonach die fünf­wöchige Parlamentssuspendierung, die die Königin auf den Rat ihres Premierministers hin angeordnet hatte, «widerrechtlich» war, strömten gestern mehr als 600 ungläubig staunende Abgeordnete in «ihr» House of Commons zurück.