Die Boris-Johnson-Show

Milani ist ein «boy from the hood», ernst, ruppig, Typ grosser Bruder, der früh Verantwortung in der Familie übernehmen musste. Er ist das Gegenmodell zu den charmanten, erfolgsverwöhnten Männern aus Eton, Oxford und Cambridge, aus Establishment und Oberklasse, die bis heute die Politik in Westminster und Whitehall dominieren. Milani ist, weil er von unten kommt, die Hoffnung der Linken. Er soll es den Tories zeigen.

Ali Milani, der Herausforderer Boris Johnsons in Uxbridge. Foto: PD

Der Wahlkreis Uxbridge und South Ruislip, in der Einflugschneise des Flughafens Heathrow, ist kein leichtes Pflaster für Labour. Der 25-jährige Milani steht häufig vor geschlossenen Türen. Seit 2015 ist hier jener Mann der Kandidat der Tories, der mittlerweile Premierminister ist: Boris Johnson. In lokalen Umfragen liegt er 16 Prozentpunkte vor Labour. Viele Wähler finden es praktisch, einen Premier als Wahlkreisvertreter zu haben. Oder sie finden den Brexit gut.

Johnson ist allerdings fast nie in Uxbridge, um zu konkreten Themen und Fragen Stellung zu nehmen. «Der wird immer nur kurz eingeflogen», lästert Milani, «der wollte nur ein sicheres Mandat.» Wer in der Tory-Geschäftsstelle nachfragt, wann der lokale Parlamentsabgeordnete vorbeikommt, endet an der Gegensprechanlage. Wer vom konservativen Hauptquartier wissen will, wann Johnson kommt, verbleibt ohne Antwort.

Wahlkampf mit Hunderudel

Johnsons Freundin Carrie Symonds, die mit dem Premier in Downing Street lebt und als passionierte Tierschützerin gilt, soll mit einem Rudel Hunde in Ux­bridge unterwegs gewesen sein und für die Tories Wahlkampf gemacht haben. Johnson zeigt sich sehr selten. Wie ein Phantom taucht er dann plötzlich kurz an einem Samstag im Zentrum von Ux­bridge auf. Er klingelt an ein paar Türen, macht Selfies mit Fans. Kandidat Johnson hat seinen fast ebenso prominenten Vater Stanley im Schlepptau, in der Bevölkerung bestens bekannt seit seiner Teilnahme an der britischen Version des «Dschungelcamps». Johnson ruft «Let’s get Brexit done» und lacht viel. Der Auftritt des Kandidaten gleicht eher einer Show als einem Wahlkampf.

Vielleicht würde es Ali Milani helfen, wenn er auch mehr Show machen und mal mehr lachen würde. Mehr Pep, heisst es, müsste er haben, wie Rapper Stormzy. Der hatte beim legendären Musik­festival in Glastonbury Ende Juni einen Song mit einer rüden Textzeile angestimmt, Hunderttausende hatten mitgebrüllt: «Fuck Boris.»