David Cameron lehnt die Verantwortung ab

Armada von Lügnern

Nun sind es immer noch mehr als 750 Seiten, sie sollen am Dienstag unter dem Titel «For the Record» erscheinen, und man kann schon jetzt sagen: Zumindest die Auszüge, die schon auf dem Markt sind, werden nicht gelesen, sie werden verschlungen. Sie sind eine Abrechnung mit den Männern, die in den Augen des konservativen Ex-Premiers schuld am Brexit sind.

Cameron zeigt dabei vor allem auf No-Deal-Minister Michael Gove und Premier Boris Johnson. Gove, Johnson und eine kleine Armada skrupelloser, lügender und intrigierender Tory-Kollegen seien es gewesen, die den Sieg der Leave-Seite und die Spaltung des Landes herbeigeführt hätten.

Cameron, der 2010 Premier geworden war und sich von den Euroskeptikern in der Tory-Partei in ein Brexit-Referendum hatte hineintreiben lassen, war wenige Stunden nach der Abstimmung im Juni 2016 zurückgetreten – nicht ohne dass, wie man jetzt weiss, seine Frau morgens um acht Uhr noch einen doppelten Gin getrunken hatte, bevor sie sich, Hand in Hand mit ihrem Mann, vor die Tür von 10 Downing Street wagte.

Öffentliche Auftritte sind kaum geplant, Medien unken, David Cameron fürchte sich vor der Wut des Volkes.

Seither hat er sich nicht zum Brexit, zu Theresa May, zu Boris Johnson – oder zu den eigenen Fehlern eingelassen. Alles sollte in den Memoiren stehen. Am Freitag gab er der «Times» ein erstes Interview, in ihrer Wochenendausgabe brachte die Zeitung ganze Kapitel im Vorabdruck. Öffentliche Auftritte hat der Verlag kaum eingeplant; britische Medien unken, Cameron fürchte sich vor der geballten Wut des Volkes. Eine Veranstaltung Anfang Oktober, deren Veranstaltungsort aus Sicherheitsgründen bis heute nicht bekannt gegeben wurde, war umgehend ausverkauft.