Boris Johnsons «Doppelbrief-Strategie» begeistert und empört

Hat er nicht einen Deal aus Brüssel mitgebracht, den auch die EU befürwortet? Das fragen sich auch moderate Tories in Westminster. Und entsprechend zornig raschelt es im britischen Blätterwald. Statt Johnsons Rolle in diesem Drama unter die Lupe zu nehmen, hat die noch immer mächtige britische Rechtspresse am Sonntag unbarmherzig auf «Brexit-Saboteure» eingedroschen, die «nur die Agonie hinauszögern» wollten. «Warum lassen sie uns nicht gehen?», klagte der «Sunday Express». Der «Sunday Telegraph» war stolz darauf, dass Johnson die Unterschrift unter seinen Brief nach Brüssel «verweigerte», also nicht kapitulierte. Die «Sunday Mail» nannte das House of Commons auf ihrer Frontseite eine Narrenbude, ein regelrechtes «House of Fools».

Neue Guerilla-Aktionen

Gegen diese Stimmung wehren sich nach Kräften die, die Johnsons Deal – wenn nicht den Brexit generell – für eine verhängnisvolle Sache halten. Die zum Beispiel darauf hinweisen, dass die Regierung sich weigert, ihre eigenen Wirtschaftsprognosen für den Fall einer Durchsetzung des neuen Deals offenzulegen. Sie, die Johnson-Kritiker, hatten am «Super Saturday» schlicht nicht im Eilverfahren grünes Licht für einen ganz und gar ungewissen Marsch zum 31. Oktober und darüber hinaus geben wollen. Ob es ihnen freilich noch gelingt, einen anderen Pfad vorzugeben, ist zu Beginn dieser Woche ungewiss.

Der Aufmarsch einer Million Menschen in den Strassen Londons am Samstag war, in dieser Hinsicht, ein eindrucksvolles Ereignis. Mit ihm brachte sich die vergessene Hälfte der Bevölkerung noch einmal in Erinnerung. Aber erstmals war ein Anflug von Resignation, fast schon von Trauer zu spüren, als die Menge nach Westminster zog.

Denn die Regierung glaubt sich einer Mehrheit für ihren Deal inzwischen sicher. Sie drängt auf eine erneute, rasche Abstimmung. Allerdings muss sie nun auch ihr komplexes Austrittsgesetz durchs Parlament bringen, an dem sich leicht neuer Widerstand entzünden kann.

Die Opposition plant eine Reihe weiterer Guerilla-Aktionen für die nächsten Tage. Unter anderem soll es eine Abstimmung über ein «bestätigendes Referendum» geben. Ein solches Referendum, mit der Option eines Verbleibs in der EU, wollen dessen Befürworter zur Vorbedingung für eine Ratifizierung des Johnson-Deals machen. Auch die Labour Party, die sich bislang zierte, scheint dazu bereit.