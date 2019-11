«Der neue Sender gibt den Menschen einfach die Möglichkeit, eine Pause vom Brexit einzulegen und sich über Probleme abseits von Westminster und Brüssel zu informieren», meinte Riley und versprach «schonungslosen, originellen Journalismus», wenn auch zu Brexit-freien Themen. Der Hauptsender Sky News werde auch weiterhin über den Fortgang der Brexit-Debatte berichten und hat noch viel zu tun; bekanntlich sind die Briten weiterhin in der EU, wo sie doch vergangenen Freitag endgültig hätten draussen sein wollen.

Das Brexit-freie Fernsehen wirft Fragen auf. Die eine Frage ist die, ob ein Nachrichtenprogramm, das sich um ein wichtiges Thema, ja das ­wichtigste von allen im Lande, gar nicht erst kümmert, nicht sich selbst kastriert und seine Zuschauer ­bevormundet. Die andere Frage ist dann aber gleich die, ob so eine ­Verfahrensweise nicht eher als eine charmante Idee gelten muss, zumal jeder, der solch ein Informations­defizit nicht will, ja andere Kanäle anzapfen kann.

Wir plädieren für einen Kanal ohne Erdogan, Putin und Trump.

Der Charme rührt womöglich daher, dass hier das Informationsbedürfnis des Zuschauers endlich einmal ernst genommen wird, nämlich in dem Sinne, dass es manchmal gar kein Informationsbedürfnis (mehr) gibt, das man beglücken könnte, und stattdessen eine Informations­ermüdung eingetreten ist.

In diesem Sinne plädieren wir dafür, dass es endlich einen Nachrichten­kanal geben sollte, in dem weder Johnson noch Erdogan noch Putin noch der irre Trump vorkommen sollten. Wissend, dass sich damit die Zeit vor dem Fernseher unglaublich verkürzt, gehen wir noch einen Schritt weiter und geraten zum deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt (gestorben 2015), der im Jahr 1978 in einem Aufsatz in der «Zeit» zu einem fernsehfreien Tag pro Woche aufrief; er wollte einen «Anstoss für mehr Miteinander» geben, gerade in den Familien, wenn man sich für den wöchentlich einmaligen Druck auf den Ausschaltknopf entschiede. Es ging Helmut Schmidt darum, «mehr miteinander zu reden, mehr mitein­ander zu tun, überhaupt mehr ­miteinander zu leben».

Aus dem damals etwas schulmeisterlich klingenden (und weithin belächelten) Vorschlag Schmidts ist bekanntlich nichts geworden. Die Zeit, die wir vor dem Fernseher verbringen oder neuerdings unseren Kopf über das Smartphone beugen, ist derweil ins Unermessliche gewachsen. Weiser und kommunikativer hat es uns nicht gemacht, nur müder.

Dass irgendein Politiker, irgendeine Politikern demnächst einen handyfreien Tag ausruft, ist auch nicht zu erwarten. Muss man halt selber machen.