Aufstiegschancen: WEF-Ranking sieht Schweiz nur auf Platz 7

Skandinavier teilen sich die Spitzenplätze

In den Index hat das WEF Faktoren einbezogen, die mit Gesundheit, Bildung, Technologie oder etwa dem Arbeitsmarkt in mehr als 80 Ländern zusammenhängen. Besser als die Schweiz positionieren sich die Skandinavier. Die ersten fünf Plätze gehen alle an die nordischen Länder.

So liegt konkret Dänemark vor Norwegen, Finnland, Schweden und Island. Ebenfalls geschlagen geben muss sich die Schweiz den Niederlanden. Dem Bericht zufolge fehlen ausserdem vielen Ländern die Voraussetzungen, um die Chancengleichheit und die soziale Mobilität in ihren Ländern weiter voranzubringen.