Terrorfinancier endlich verurteilt

Es gab Zeiten, da konnte Hafiz Saeed noch voller Süffisanz Pressekonferenzen abhalten. Als Washington 2012 eine Prämie zur Ergreifung des pakistanischen Extremisten und Mitbegründers der Terrorgruppe Lashkar-e-Taiba ausgesetzt hatte, fragte der Pakistaner belustigt: «Warum gibt das US-Aussenministerium dieses Kopfgeld an andere? Warum nicht mir? Ich kann jeden Tag meinen Standort übermitteln und bin am Telefon erreichbar.» Die Episode liegt acht Jahre zurück, die komfortable Deckung durch mächtige Kreise in Pakistan war Saeed später nicht mehr so gewiss, 2017 kam er unter Hausarrest, 2019 in Haft. Und vor wenigen Tagen verurteilte ihn ein Gericht in Lahore wegen Terrorfinanzierung in zwei Fällen zu jeweils fünfeinhalb Jahren Haft.