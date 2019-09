Südkoreas Präsident fordert Friedens- statt Militärzone

Vor der UNO-Vollversammlung in New York äusserte Südkoreas Präsident Moon Jae In die Hoffnung, dass eine solche Friedenszone eingerichtet werden könne, sobald Nordkorea ernste Anstrengungen zur atomaren Abrüstung unternimmt. «Die Schaffung einer internationalen Friedenszone wird eine institutionelle und und realistische Garantie für Nordkoreas Sicherheit sein», sagte Moon in Anspielung an Pyongyangs Forderungen an die USA nach glaubwürdigen Sicherheitsgarantien.