Schusswechsel in Kashmir – Trump mischt sich ein

Telefonblockade gelockert

Die Regierung in Neu Delhi lockerte inzwischen die Blockade des Festnetzes im Kashmirtal um die Stadt Srinagar – das Tal gilt als Hauptstätte der Proteste gegen die indische Vorherrschaft. Dort gingen am Samstag 17 Festnetzzentralen wieder in Betrieb, wie Regierungssprecher Rohit Kansal mitteilte. Allerdings waren Mobilfunk und Internet dort weiter blockiert, während sie in anderen Teilen des Bundesstaates Jammu und Kashmir wieder funktionierten. Zudem hatten die Behörden im Kashmirtal am Freitag nach knapp zwei Wochen erstmals wieder geöffnet. In Schulen soll von der kommender Woche an wieder Unterricht stattfinden.

Pakistans Ministerpräsident Imran Khan bewertete am Samstag die Sitzung des Uno-Sicherheitsrates zum Kashmir-Konflikt positiv. Erstmals seit 50 Jahren hätten sich die Spitzendiplomaten der Welt am Freitag des Themas angenommen und über die ernste Lage in dem «besetzten Jammu und Kashmir» beraten, twitterte er am Samstag in Anspielung auf den indisch kontrollierten Teil. Khan sagte, die Sitzung habe elf frühere Resolutionen des Sicherheitsrates bestätigt, denen zufolge Kashmir das Recht zur Selbstbestimmung habe.

China gab am Freitag der Regierung in Neu Delhi die Schuld an den neu aufgeflammten Spannungen in der Kashmir-Region. «Was betont werden sollte ist, dass Indiens Handlungen auch Chinas Souveränität infrage gestellt und ein bilaterales Abkommen verletzt haben», sagte der chinesische Uno-Botschafter Zhang Jun am Freitag nach der Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die hinter verschlossenen Türen stattfand.

Zhang Jun sagte, Frieden und Stabilität in der Grenzregion seien gefährdet. China sei «ernsthaft besorgt» über die Entwicklung. Vor allem Pakistan und Indien sollten gemeinsam eine friedliche Einigung finden. China hatte das Treffen des Sicherheitsrates in Gang gesetzt, nachdem Pakistan das mächtigste Uno-Gremium angesichts des «gefährdeten Weltfriedens» um eine Sitzung gebeten hatte.