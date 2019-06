Chinas Staatsoberhaupt in Nordkorea eingetroffen

Xi reist den Berichten zufolge mit seiner Frau Peng Liyuan und einer Delegation von hochrangigen Funktionären der Kommunistischen Partei und Regierungsmitgliedern, darunter auch Aussenminister Wang Yi. Es ist die erste Visite Xis in das abgeschottete Nachbarland, nachdem Kim bereits viermal China besucht hatte. Damit hat Xi die Machtverhältnisse klargestel: Kim ist ein Bittsteller, Peking beansprucht eine Führungsrolle.

China hat Nordkoreas wirtschaftliche Engpässe verschärft

Beide Länder feiern in diesem Jahr den 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. China ist der engste Verbündete Pyongyangs. Ihm kommt bei den Bemühungen um eine Lösung des Atomstreits eine Schlüsselrolle zu.

Vor der Reise soll sich Peking für die Planung von Xis Besuch eng mit Seoul beraten haben. Das Blaue Haus, der Sitz des Präsidenten Südkoreas, hatte angekündigt, dass es bei Xis Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vor allem um eine baldige Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Denuklearisierung gehen werde.

Xi komme «auf Einladung» Kims, so Nordkoreas Nachrichtenagentur KCNA. Diese Einladung liegt China seit Jahren vor, aber Xi hat den Besuch immer wieder hinausgeschoben. In den ersten Jahren nach Kims Amtsantritt machte Peking kein Hehl daraus, dass es eine dritte Generation der Erbdiktatur Nordkoreas ablehnte. Es duldet auch die Atombewaffnung nicht, sieht in dem Thema aber, anders als die USA, keine absolute Priorität. Peking setzte, seit Kim seine Provokationen mit Atomtests und Raketen vor drei Jahren intensivierte, die UN-Sanktionen ziemlich konsequent um. Das ist bis heute so. Damit hat China Nordkoreas wirtschaftliche Engpässe massiv verschärft.

Nordkorea fordert Lockerung der internationalen Sanktionen

Derzeit bemühen sich die USA und Südkorea darum, die Führung in Pyongyang an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Das zweite Gipfeltreffen zwischen Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump war Ende Februar in Vietnam gescheitert. Beide Seiten konnten sich in der zentralen Frage der atomaren Abrüstung Nordkoreas nicht einigen.

Kommentatoren in Südkorea vermuten, dass sich Kim mit der chinesischen Führung auch über seine Strategie in dem Konflikt abstimmen und sich um Rückendeckung für die Verhandlungen mit den USA bemühen wolle. Nordkorea fordert unter anderem eine Lockerung der internationalen Sanktionen, die auf UN-Ebene auch von Peking unterstützt werden.