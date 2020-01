Kim droht mit «neuer strategischer Waffe»

Experten gehen davon aus, dass die Führung in Pyongyang nun wieder Langstreckenraketen und atomare Sprengköpfe testen könnte. Unmittelbar seien derartige Provokationen aber nicht zu erwarten, weil sonst ein Scheitern der Verhandlungen drohte, sagte Jeong Han Beom, der Sicherheitspolitik an der Korea National Defense University in Seoul lehrt. Nordkorea hatte in jüngster Vergangenheit mehrfach Raketen getestet, womit neben den USA auch Südkorea und Japan wiederholt provoziert wurden.

Einseitiges Ultimatum verstrichen

Pyongyang hatte Washington einseitig eine Frist bis zum Jahresende gesetzt. Nordkorea fordert unter anderem eine Aufhebung internationaler Sanktionen. Trump lehnt dies ab. Seine Bemühungen, Nordkorea zu einer atomaren Abrüstung zu bewegen, blieben trotz dreier Treffen und vieler warmer Worte erfolglos.

Beim ersten Gipfel in Singapur hatte sich Kim zur «vollständigen Denuklearisierung» bereiterklärt. Doch gab es keine konkreten Zusagen, bis wann Nordkorea sein Atomwaffenarsenal aufgeben wolle. Die Verhandlungen sind seit dem Scheitern des zweiten Gipfels im Februar dieses Jahres in Vietnam nicht mehr vorangekommen. Ein kurzes Treffen Trumps mit Kim im Juni an der innerkoreanischen Grenze sowie neue Arbeitsgepräche zwischen beiden Ländern im Oktober in Schweden blieben ohne greifbares Ergebnis.