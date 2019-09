Kim will reden und testet weiter Raketen

Nordkorea hat offenbar erneut Raketen getestet. Das Land habe am Dienstagmorgen zwei nicht identifizierte Geschosse aufsteigen lassen, teilte das südkoreanische Militär mit. Eine Bestätigung, wonach es sich um ballistische Raketen gehandelt haben könnte, lag nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums nicht vor. Die nationale Sicherheit Japans sei nicht unmittelbar bedroht. Ein Vertreter der US-Regierung sagte, man beobachte die Lage und stehe in engem Austausch mit den Verbündeten in der Region.