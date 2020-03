«In Kashmir wächst nichts so gut wie die Rollen aus ­Stacheldraht»

Licht flutet durch die Fenster, wärmende Sonnenstrahlen, doch die 32-Jährige hat sich einen Schal umgeworfen. Sie wirkt beinahe verloren im riesigen Raum. Der Gast darf auf den Sessel, Iltija Mufti wählt das Sofa gegenüber. Vier Meter Distanz, das ist mehr als höflich, fast entrückt.

«Warum sollen wir nicht sagen können, was wir denken», fragt Iltija Mufti. Ihrer Mutter wird vorgeworfen, sie habe Hetze und Gewalt provoziert. Foto: Getty

Die junge Frau erzählt nun von der Haft ihrer Mutter, sie spricht flüssig, aber ihre Stimme klingt gereizt. Mehbooba Mufti war die letzte Ministerpräsidentin des halbautonomen Staates Jammu und Kashmir, der zu Indien gehört. Nun lebt sie eingesperrt in einem Gästehaus der Regierung. «Ich war ­dabei, als sie im August verhaftet ­wurde. Mein Mutter packte rasch ein paar Kleider in einen Handgepäckskoffer, wie man es für ein, zwei Tage tut.» Aber dann kam sie nicht mehr heraus. Und nicht mal engste Angehörige durften in den ersten Wochen zu ihr. «Sie wollten, dass meine Mutter den emotionalen Stress spürt», sagt die Tochter. Die Isolation, die Ungewissheit.

Mufti teilt dieses Schicksal mit ­weiteren Politikern Kashmirs. Ihre Unfreiheit ist Symbol einer Krise, von der Indien eigentlich nichts wissen will. Delhi behauptet, dass alles in Kashmir in normalen Bahnen verlaufe. Es sind ­Sätze, die Iltija Mufti als absurd bezeichnet. «Nichts ist normal in Kashmir. Es gibt bei uns diesen Witz: Kashmir hat eine reiche Fauna und Flora, aber nichts wächst so gut wie die Rollen aus ­Stacheldraht.» Es sind dies die augenfälligsten Symbole einer Militärmacht, die im Sommer eine drakonische Blockade über mehr als 8 Millionen Menschen verhängte.

Tausende kamen in Haft, ohne ­Anklage und Verfahren, es gab Ausgangssperren, das Internet wurde ­abgeschaltet. Inzwischen sind einige Beschränkungen gelockert. «Aber selbst jene, die offiziell entlassen wurden, können sich nicht frei bewegen», sagt Iltija Mufti. Das Internet, das monatelang ganz blockiert war, ist nun wieder freigeschaltet, allerdings gibt es maximal 2G. «Jedes Mal, wenn ich in Kashmir bin, habe ich das Gefühl zu ersticken», sagt Iltija Mufti, die nun zwischen Delhi und Srinagar pendelt.

Sonderstatus verloren

Kashmir liegt eingeklemmt zwischen Indien, Pakistan und China, das Gebiet ist nach zwei Kriegen geteilt. Jeder der rivalisierenden Staaten kontrolliert nur einen Teil des einstigen Fürstenstaates, dessen Maharadscha beim Abzug der Briten für Indien optierte. In Kashmir, das überwiegend muslimisch bevölkert ist, kollidieren die Interessen von Atommächten mit dem Streben Kashmirs nach Eigenständigkeit – ein kompliziertes und explosives Gemisch.