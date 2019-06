Inhaftierter Demokratie-Aktivist in Hongkong wieder frei

In Hongkong ist der inhaftierte Demokratie-Aktivist Joshua Wong freigelassen worden. Der Anführer der Regenschirm-Bewegung des Jahrs 2014 verliess am Montag das Gefängnis Lai Chi Kok in der chinesischen Sonderverwaltungszone, wie ein AFP-Journalist vor Ort berichtete. Der 22-Jährige sass seit Mai eine zweimonatige Haftstrafe ab, weil er vor fünf Jahren die Auflösung eines Protestlagers behindert haben soll.