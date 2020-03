Wie asiatische Länder die Corona-Krise unter Kontrolle bringen

Welch ein Aufwand für einen einzigen Corona-Fall, dachten damals manche. Doch genau dieses Vorgehen gleich zu Beginn des Ausbruchs der Seuche hat dazu geführt, dass Taiwan trotz seiner räumlichen Nähe zu China bislang fast unbeschadet davongekommen ist. Die Bilanz: 59 Infizierte, ein Toter. Und die Schulen sind offen.

In Taiwan genauso wie in Hongkong, Singapur und inzwischen auch in Südkorea ist es gelungen, der Krise Herr zu werden, ohne das soziale Leben komplett einzufrieren. Stattdessen wurde mit vielen Informationen, vielen Virentests und vor allem schnellen Entscheidungen gearbeitet. Mehr als 100 Ver­ordnungen hat das Central Epidemic Command Center in Taiwan in den vergangenen Wochen erlassen. Gegründet 2004 nach dem Ausbruch der Lungenseuche Sars, koordiniert die ­Behörde den Kampf gegen das Virus.

Bereits ­Anfang Januar wurde damit begonnen, Flüge aus Wuhan genauer zu inspizieren. Seit dem 6. Februar darf man aus China überhaupt nicht mehr einreisen. Es sei denn, man ist Taiwaner oder Inhaber einer Aufenthaltsgenehmigung. Dann muss man sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Um die Einhaltung zu überwachen, werden die Handy­daten ausgewertet.

Hongkongs Bevölkerung drängte auf Abriegelung

Auch Hongkong hat die Grenzen frühzeitig dichtgemacht. Erst im Norden zur Volksrepublik, inzwischen darf niemand mehr aus Europa und den USA einreisen ohne Quarantäne. Das Resultat: 145 Infizierte und vier Tote. Es war vor allem die Bevölkerung, die die Regierung der ehemaligen britischen Kronkolonie dazu trieb, rasch abzuriegeln.

In Hongkong sind die Schulen zu, und die Menschen tragen Gesichtsmasken, ansonsten geht das Leben normal weiter. Foto: Keystone/AP/Vincent Yu

«Dass wir etwas tun müssen, ist uns am 22. Januar klar geworden, an jenem Tag wurde der erste Patient in Hongkong positiv auf das Coronavirus getestet», erinnert sich Winnie Yu, sie ist die Vorsitzende der Hospital Authority Employees Alliance, die Krankenhausgewerkschaft Hongkongs. «Wir haben deshalb begonnen, einen Streik zu organisieren.»