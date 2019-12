Dutzende Opfer bei Fabrikfeuer in Indien

Ein Kurzschluss war offenbar verantwortlich für einen der schlimmsten Brände in Indiens Hauptstadt Delhi, bei dem gestern mindestens 43 Menschen starben. Es traf vor allem Wanderarbeiter aus dem armen östlichen Bundesstaat Bihar, die auf der Suche nach einem Job nach Delhi gekommen waren und in einer illegal betriebenen Fabrik schliefen, als das Feuer zwischen vier und fünf Uhr morgens ausbrach. Gegen den Besitzer des Gebäudes in der Altstadt wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Wie die Zeitung «Times of India» berichtete, war der Mann zunächst geflohen, konnte aber am späten Nachmittag festgenommen werden.