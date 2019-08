Die neue Hauptstadt soll im Dschungel gebaut werden

Nun wissen die Leute schon eine Weile, dass Widodo auf dieses Ziel hinarbeitet, insofern hielt sich die Überraschung über die offizielle Ankündigung in Grenzen. Das Parlament ist nun beauftragt, ein Gesetz auszuarbeiten, um den Umzug rasch anzuschieben. Die Regierung habe die Optionen nun drei Jahre lang eingehend studiert, sagte Widodo. Und im Ergebnis sei die Wahl auf Kalimantan gefallen, das ist der indonesische Teil der Insel Borneo.

Es könnte das komplizierteste Projekt werden, das der Staat seit der Unabhängigkeit von den Holländern jemals angepackt hat; zumal die Regierung nun von Insel zu Insel umziehen muss. Als Bauplatz für den künftigen Regierungssitz hat Widodo ein küstennahes Gebiet im Osten Borneos benannt, nicht weit von der Stadt Balikpapan entfernt. Die Hauptstadt wird demnach in die tiefe Provinz verlegt. Ein grosses Abenteuer? Ganz bestimmt. Doch an der Entschlossenheit Jokowis, wie die Indonesier ihren Präsidenten nennen, gibt es kaum Zweifel.

Schon in früheren Jahrzehnten spielten Politiker in Jakarta mit der Idee, die Hauptstadt zu verlegen. Allerdings hat kein Staatschef das Vorhaben so ernsthaft vorangetrieben wie Jokowi. Und das dürfte mit der immerzu wachsenden Misere in der bestehenden Hauptstadt Jakarta zu tun haben. Im Einzugsgebiet der Metropole leben jetzt 30 Millionen Menschen, die Stadt ist ein Moloch, dessen Verkehrsstaus so legendär wie gefürchtet sind. Mangelnde Planung hat das Ballungsgebiet über die Jahrzehnte in massive Mobilitätsprobleme gestürzt, Müll und Smog sind schwer beherrschbar.

Gefahr von Überflutungen

Doch am bedrohlichsten ist: Jakarta sinkt, teils senkt sich der Boden um 25 Zentimeter im Jahr ab, was vor allem daran liegt, dass die Bewohner so viel Wasser aus dem Boden pumpen. Damit steigt die Gefahr von Überflutungen, vor allem im Norden der Stadt. Ein Schutzwall im Meer soll künftig das Schlimmste verhindern, doch Jokowi ist frustriert, dass sich der Bau immer wieder verzögert. Der Klimawandel dürfte die Leiden Jakartas weiter verschärfen, weil der Meeresspiegel steigt und damit zu rechnen ist, dass Stürme heftiger wüten als zuvor.

An apokalyptischen Szenarien für Jakarta mangelt es nicht, insofern spricht viel dafür, neue Wege zu gehen: «Jakarta trägt eine überwältigende Bürde als Zentrum der Verwaltung, der Geschäftswelt, von Finanzen, Handel und Dienstleistungen», erklärte der Präsident. Ihre Rolle als Wirtschaftsmetropole soll die Stadt zwar behalten, doch der Präsident will sie durch den Abzug des Regierungssitzes ent­lasten. Womöglich wird das helfen, von Jakarta zu retten, was noch zu retten ist.