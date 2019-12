«Deine Klimakrise zerstörte mein Zuhause»

Dann tauchte bei Instagram ein Bild auf, das den 51-Jährigen an einem Strand in Hawaii zeigt. Morrison musste zugeben, dass er mit Ehefrau und Töchtern in den Urlaub auf die Insel im Pazifik geflogen war. Nun war er der Premier, der es sich fern der Heimat gut gehen lässt, während die Landsleute zu Hause gegen eine Katastrophe kämpfen.

Viel früher als sonst begann die in Australien übliche Saison der Buschfeuer. Eine jahrelange Dürre sowie ein zu warmer Winter führten zu einem toxischen Gemisch. Inzwischen sind allein im bevölkerungsreichsten Bundesstaat New South Wales an der Ostküste fast 25'000 Quadratkilometer Wald abgebrannt. Mehr als 800 Häuser sind zerstört, schon jetzt dreimal mehr als im bislang schlimmsten Feuersommer 1993/94.

Nun verunglückten südwestlich von Sydney zwei Feuerwehrleute in ihrem Löschfahrzeug tödlich. Morrison kündigte daraufhin an, so schnell wie möglich zurückzukehren. «Ich bedaure zutiefst, sollte ich einige Australier verletzt haben, die von den Busch­feuern betroffen sind», erklärte er.

Er zweifelt am Klimawandel

Ein solches PR-Desaster hätten ihm selbst seine Kritiker nicht zugetraut. Denn Morrison gilt als Meister der Propaganda. Er begann seine Karriere als Tourismusmanager, wurde mit erfolgreichen Werbeslogans bekannt.

Für die konservative Liberal Party zog er 2007 ins Parlament ein. Er gilt als Begründer einer strikten, teils brutalen Migrationspolitik. Unter dem Motto «Stop the Boats» schickte er die Marine aufs Meer und zwang Flüchtlinge in Lager auf die Pazifikinsel Nauru. Nach einem internen Machtkampf übernahm Morrison 2018 die Regierung und gewann entgegen allen Prognosen im vergangenen Mai die Parlamentswahl. Damals sagte er: «Ich habe immer an Wunder geglaubt.»

Dass die Brände mit dem Klimawandel zu tun haben könnten, zweifelt Morrison an.

Als Mitglied einer Freikirche bevorzugt es Morrison, in der Feuerkrise für Regen zu beten, statt auf die Wissenschaft zu hören. Dass die Brände mit dem Klima­wandel zu tun haben könnten, zweifelt er an. Falls doch, so Morrison, würde eine veränderte Politik Australiens daran ohnehin nichts ändern bei nur 1,3 Prozent der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen.