Attentäter von Christchurch plädiert auf nicht schuldig

Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland mit 51 Toten hat der Täter am Freitag in allen 92 Punkten der Anklage auf «nicht schuldig» plädiert. Mehrere Hinterbliebene reagierten empört.

Zu dem Gerichtstermin in Christchurch wurde Brenton Tarrant am Freitag per Video aus einem Hochsicherheitsgefängnis zugeschaltet. Der Australier war während der Anhörung auf einem grossen Bildschirm zu sehen. Er selbst sagte nichts. Als die Verteidigung auf unschuldig plädierte, hatte er jedoch ein Lächeln auf dem Gesicht. Durch den Gerichtssaal ging daraufhin ein Raunen. Ansonsten zeigte Tarrant während des Termins keine Regung.