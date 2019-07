«Zwei Tage später war mein Vater tot»

Sie kommen aus Pakistans berühmtester Familie. Ist es eine Last oder ein Vorteil, eine Bhutto zu sein?

Es ist zunächst einmal etwas, was die Menschen immer wahrnehmen. Ich bin mit dem Namen geboren worden, ich habe keinerlei Erfahrungen mit einem anderen Namen sammeln können. Es gibt Leute, die mich mögen, weil sie mit diesem Namen etwas Positives in Verbindung bringen. Und es gibt Leute, die mir ablehnend gegenüberstehen, nur weil ich diesen Namen habe.