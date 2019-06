Xi Jinping besucht erstmals Nordkorea

Der chinesische Präsident Xi Jinping reist am Donnerstag zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nach Pyongyang. Es handelt sich um den ersten Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren. Beide Länder befinden sich derzeit in festgefahrenen Verhandlungen mit den USA: Peking streitet mit Washington über Strafzölle, Pyongyang über die atomare Abrüstung.