Wohnungen für jüdische Siedler – mitten in der geteilten Stadt

Der Palästinenser Ziad Jaber sitzt in seinem Wohnzimmer in der Ras-Aljorah-Strasse in Hebron und deutet immer wieder in eine Richtung. «Von hier sind es nur fünf Minuten bis zur Altstadt und meinem Geschäft. Aber seit 25 Jahren darf ich nicht mehr hin», sagt Jaber. Seit 1994 hat der 70 Jahre alte Palästinenser sein Geschäft auf dem Grossmarkt in der Al-Shuhada-Strasse 16 nicht mehr betreten. Dreissig Jahre lang hat er dort Obst und Gemüse verkauft. «Sie haben uns rausgeschmissen, sie haben einfach das Areal geschlossen und alles konfisziert. Wir konnten nicht einmal mehr unsere Sachen holen. Sie haben uns gezwungen, alles so zu lassen.»