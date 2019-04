Wie ein übler Traum, der nicht endet

Ein Priester stimmt ein Trauerlied an. «Gott nimm ihre Körper in Gnade auf, wir beten für sie», die Stimmen vereinen sich zu einem melancholischen Singsang. Sie wollen sich in Würde verabschieden von den Opfern, aber selbst das wird ihnen an diesem Tag in Negombo, 38 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo, sehr schwer gemacht. Denn die Särge kommen immer noch nicht.

Die Regierung ist zerstritten

Schliesslich greift ein Geistlicher zum Mikrofon und erklärt, dass die Toten ihren Weg zur Kirche gerade nicht nehmen könnten, die Beerdigung wird auf den Abend verschoben. Dann bittet er alle, diesen Ort nicht in grossen Gruppen zu verlassen, sondern möglichst einzeln. Und schon kriecht wieder die Angst zurück in die Köpfe, nervöse Blicke, einige drängen rasch zum Tor, sie wollen schnell weg.

Tag zwei nach den Terror­attacken auf Sri Lanka. Der Staat hat nun den Notstand ausgerufen, am Morgen werden zwei weitere Sprengsätze in der Hauptstadt entdeckt und entschärft, am Nachmittag erklären Ermittler, dass sie nach zwei Lastwagen suchen, die angeblich voller Sprengstoff nach Colombo gekommen sind. Das alles steigert Nervosität und Verzweiflung. Viele haben hier das Gefühl, dass sie den extremistischen Gewalttätern schutzlos ausgeliefert sind und die Regierung die heikle Lage nicht im Griff hat.

Vor allem kann hier niemand verstehen, warum so viele koordinierte Attacken geschehen konnten, obwohl schon mindestens zehn Tage zuvor Warnungen vor solchen Anschlägen in den Sicherheitskreisen zirkulierten. Premier Ranil Wickremesinghe erklärte, er sei von den Gefahren nicht unterrichtet worden, und Präsident Maithripala Sirisena liess bisher offen, ob er von den Geheimdienstinformationen wusste. Die beiden Männer, die früher einmal als Verbündete galten, haben sich schon vor einiger Zeit zerstritten, im Oktober stürzte der Machtkampf zwischen den Rivalen das Land in eine Staatskrise. Viele glauben, dass die Grabenkämpfe die Politiker womöglich so stark abgelenkt haben, dass die Extremisten ideale Bedingungen vorfanden, um ihr Zerstörungswerk ungehindert vorzubereiten.

Zudem nährt das gewaltige Ausmass der Terrorangriffe bei vielen den Verdacht, dass sich die Täter hochrangige Verbündete im Sicherheitsapparat erkauft haben. Wie sollte es ansonsten möglich sein, einen so grossen Terrorplan unentdeckt umzusetzen? Das Misstrauen wächst.