Wer kann das Coronavirus unter Kontrolle bringen, wenn nicht Singapur?

Tatsächlich wüsste man in diesen Zeiten gerne mehr über die gewaltigen Dinge, zum Beispiel, wie sich das Coronavirus eindämmen lässt. Aber eine Anfrage an die Kirche bleibt ohne Antwort. Vielleicht weil so viele Mitglieder am Lungenleiden Covid-19 erkrankt sind oder unter Quarantäne stehen. Epidemiologen nennen die Kirche mit ihren zwei Gotteshäusern einen «Cluster». 23 Coronavirus-Infektionen in Singapur gehen auf Menschen zurück, die hier gearbeitet oder gebetet haben.

«Wenn Singapur es innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen nicht schafft, das Virus unter Kontrolle zu bringen, wäre das besorgniserregend.»Jeremy Farrar, Infektionsmediziner

Am Beispiel der Kirche lässt sich beschreiben und erkunden, wie der wohlhabende Stadtstaat seinen Kampf gegen das Virus führt. Und: Was in Singapur geschieht, wird entscheidend für die Welt sein. «Der wichtigste Ort, auf den wir jetzt blicken sollten, ist Singapur. Der Staat hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wenn Singapur es innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen nicht schafft, das Virus unter Kontrolle zu bringen, wäre das besorgniserregend. Dann wird es auch für alle anderen Länder extrem schwer.» So hatte es der Infektionsmediziner Jeremy Farrar im Gespräch erklärt. Singapur kämpft, mit vollem Einsatz und straffer Disziplin. Ein Staat wie ein Uhrwerk. Aber wird er es schaffen?

«Ich weiss nicht, wie lange man das alles durchhalten kann», sagt der Virologe Ooi Eng Eong von der National University of Singapore (NUS). «Die Anstrengungen sind beachtlich.» Dabei habe Singapur viel aus der Sars-Epidemie gelernt. «Damals hatten wir zu kämpfen.» Nach Sars wurde viel investiert, der Staat liess Krankenhäuser ausbauen, entwarf neue Notfallpläne. Nun hat jede staatliche Klinik Isolierstationen, es gibt viele Quarantäneplätze. Die Regierung hat eine Taskforce mehrerer Ministerien gebildet, die Koordination laufe besser, sagt Ooi.

Mit welcher Akribie der Stadtstaat daran arbeitet, Covid-19 einzudämmen, ist besonders gut sichtbar am sogenannten Tracing, dem Aufspüren möglichst aller Kontaktpersonen eines Infizierten. «In Singapur ist es immer noch so, dass die Mehrzahl der Fälle nachzuverfolgen ist», sagt Ooi. Ihre Zahl steigt, aber eher langsam. 96 sind es seit 23. Januar. 66 von ihnen sind wieder gesund, noch gibt es keinen Todesfall. In Singapur leben 5,7 Millionen Menschen.

«Wir stehen an der Kante»

«Ich denke, wir stehen an der Kante», sagt der Molekularbiologe Julien Lescar, der an der Nanyang Technological University (NTU) die Struktur von Viren erforscht. «Bisher scheint alles unter Kontrolle zu sein, aber ich habe keine Kristallkugel. Zumindest sehen wir kein exponentielles Wachstum in Singapur. Und das ist gut.»