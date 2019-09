«Wer den Mund aufmacht, wird eingesperrt»

Sicher ist: Die Ausmasse des Lockdowns sind beispiellos in der indischen Geschichte. Zwar erlebt Kashmir seit 70 Jahren Krieg, Terror und Gewalt, mehr als 40'000 Menschen sind dadurch gestorben. Doch noch nie hat der Staat eine nahezu komplette Funkstille für so lange Zeit in einem Sperrgebiet erzwungen, in dem acht Millionen Menschen leben. Dabei hatte sich der Tourismus bis zum Sommer recht gut entwickelt. Anfang August kam dann die Aufforderung, das Gebiet zu verlassen.

Ausländische Bergsteiger, die im Kashmir unterwegs waren, erzählen, dass überall Strassensperren errichtet wurden. Die Uniformierten, die am Stacheldraht Dienst schoben, wirkten nervös und aggressiv, die Offiziere bleiben zu den Besuchern freundlich. Es dauerte lange, bis die Bergsteiger ihre Unterkunft erreichten, ein gemietetes Hausboot. Dessen Besitzer muss während des Aufenthalts sein krankes Kind in die Klinik in der nahen Stadt bringen. Fahren ist nicht möglich, er muss es tragen, die ganze Strecke, vier Kilometer weit. Und dann fehlen im Krankenhaus die Medikamente.

«Es herrscht unter den Leuten grosse Angst vor einer Eskalation», sagen die Touristen nach ihrer Rückkehr. In Gesprächen mit Einheimischen kam immer wieder diese Angst hoch: Indien wolle das Land Kashmir, aber nicht seine Leute. Andere Touristen erzählen von den Gebeten, die aus den Moscheen dringen. Sie klingen wie grosses Flehen.

Streit unter drei Atommächten

Kashmir, das ist eine lange, leidvolle Geschichte. Das Gebiet des ehemaligen Prinzenstaates, dessen Eigenständigkeit sehr viele Bewohner ersehnen, ist nach zwei Kriegen zwischen den Atommächten Indien und Pakistan gespalten, beide Staaten kontrollieren jeweils nur einen Teil. Auch China beherrscht ein Stück von Kashmir, so prallen Machtinteressen von drei Nuklearstaaten aufeinander. Was die Kashmirer möchten, hat in dieser Konstellation kaum noch Gewicht.

Ahmed Mir spricht nun über Indiens Premier Narendra Modi, der viel versprochen hat: eine neue Ära für Kashmir, Entwicklung, Jobs. Aber der Premier könne versprechen, was er wolle: «Die Kashmirer wollen Modis Geld nicht.» Schliesslich habe die Regierung ihnen gerade einen der grössten Schätze geraubt. Das Recht auf Autonomie. «Das ist eine Frage der Ehre», sagt Mir. «Das demütigt mich.» In der Praxis war die verfassungsrechtlich verankerte Autonomie bereits stark untergraben, die Militarisierung machte das eigenständige Regieren der dortigen Ministerpräsidenten schwer.

Der Entzug der Eigenständigkeit ist jedoch von grosser Symbolik und löst einen Reflex aus, wie Mir beobachtet: «Nun sagen die Leute in Kashmir: Seht her, wir wussten es immer, dass man Indien nicht trauen kann.» Verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch, dass Delhi nicht nur seine Gegner einsperren liess, sondern auch jene Politiker, die kooperierten. «Keiner weiss, wie es jetzt weitergehen soll», sagt Mir. «Wollen sie Kashmir denn ganz ohne Beteiligung der Kashmirer regieren?» Tatsächlich hat Delhi noch nicht erklärt, wann und wie es den Lockdown auflösen will und wer eine künftige Regierung Kashmirs führen soll.

Auffällig ist jedoch, dass Modi mit dem Entzug der Autonomie bei seinen Wählern ausserhalb Kashmirs stark punktet. Der Schritt ist populär, vor allem in der indischen Mittelklasse, die für nationalistische Töne empfänglich ist und die Botschaft von der bevorstehenden «Integration Kashmirs» feiert. Dabei hört man selten Besorgnis darüber, dass die Kashmirer selbst keiner gefragt hat und dass sie sich nicht äussern dürfen.

In den Fernsehsendern, die fast alle auf Modis Linie eingeschwenkt sind, kommen stattdessen Kommentatoren zu Wort, die über die angebliche Undankbarkeit der Leute in Srinagar schimpfen, der Staat habe so viel Geld in das Gebiet gepumpt und doch machten die Kashmirer nichts als Ärger. Solche Sprüche. «Es wird jetzt Gift versprüht», sagt Mir. Der Staat Indien, den er so viele Jahre lang achtete und als Hort der Demokratie ansah, er wird ihm immer fremder.