Video aus Wuhan-Spital gepostet – und verhaftet

«Auf der Suche nach der Wahrheit», wie Fang Bin selber sagt, marschiert er Ende Januar in das Krankenhaus Nummer 5 in Wuhan – und filmt die Situation nach eigenen Angaben heimlich: Überforderte Ärzte, mangelnde Zutritts- und Hygienevorschriften, Patienten liegen in den Gängen. Nirgendwo wird er aufgehalten.

Sein Video verbreitet sich schnell

Schliesslich gelangt er zu einem Krankenbett, in dem offensichtlich gerade jemand dem Virus erlag. In gerade mal fünf Minuten dokumentiert er den Abtransport von acht Opfern des Coronavirus. Ob das stimmt, lässt sich kaum überprüfen. Jedenfalls scheinen die Aussagen der Ärzte im Video dies zu bestätigen.

Fang Bin entscheidet sich, dieses Video zu veröffentlichen. Ein Schritt, der für ihn böse Folgen haben sollte. Innert weniger Stunden verbreitet es sich schnell, schafft es auch auf Twitter, einen in China verbotenen Nachrichtendienst.