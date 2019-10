Usbekistan legt Rahmen für Hochzeitsfeiern fest

Man kann es natürlich auch einfach lassen, sich nach einer Sängerin der Kategorie Risajewa zu sehnen. Doch bei usbekischen Hochzeiten gilt das Prinzip: «Jeder will es besser und grösser machen als der Nachbar», sagt Viktor Michailow, Chefredakteur des Online-Journals Wedding.uz in Taschkent, «es ist ein echter Wettbewerb». Und bei so viel Prestige kommt dann eben auch eine Frau wie Munisa Risajewa ins Spiel oder Osoda Nursaidowa, die auf einer Hochzeit in der Regel sogar fünf Songs singt. Allerdings für tausend Franken.

Jetzt dürfte der Trend zum Teuren und Pompösen gebremst werden. Der Staat will, dass Hochzeiten im Rahmen bleiben. Vor allem finanzierbar.

«Schamlose Ausgaben»

Die beiden usbekischen Stars haben sich auf Instagram besorgt darüber geäussert, dass ein neues Gesetz sich auf ihre Gesangsbranche auswirken könnte. Und deshalb erklären sie auch, wie viel Personal von ihren Gagen miternährt werden muss. Das usbekische Parlament hat vor wenigen Wochen nämlich beschlossen, dass von Januar an auf jeder Hochzeit nur noch zwei Sänger oder Bands auftreten dürfen; die Höchstzahl der Gäste wird auf 250 begrenzt, und ein Autokorso darf künftig allenfalls aus drei Leichtfahrzeugen bestehen.

Mit zarten Popsongs unterlegte Youtube-Videos zeigen schwarze und weisse Kolonnen mit landestypisch etwa 15 bis 20 Autos. Sie werden bald nur noch von alten verschwenderischen Zeiten erzählen.

Hochzeiten sind Glückstage, doch die politische Führung im zentralasiatischen Land hält sie auch für einen Anlass, an dem Familien finanziell ins Unglück getrieben werden. Schon vor einem Jahr hatte Präsident Schawkat Mirzijajew die «schamlosen Ausgaben» für Partys kritisiert und empfohlen, anstelle von 20 Kilogramm Fleisch fürs Festmenü das Geld lieber für den Hausanstrich oder einen neuen Fernseher auszugeben.

Hochzeitsfeste müssen neu gemeldet und Lizenzen können auch wieder entzogen werden.

Viele Familien leihen sich Geld beim Nachbarn, verschulden sich bei Banken und tragen dann eine grosse Last aus Zins und Kummer. Der Taschkenter Hochzeitsexperte Michailow sagt am Telefon, dass ein solcher Festtag zwischen 8000 und 20'000 Franken kostet. «Schon von der Geburt an wird dafür Geld zurückgelegt.» Aber weil das allein oft nicht reiche, gingen viele junge Usbeken zwischen 18 und 20 Jahren zum Arbeiten nach Russland, «hauptsächlich dafür, um Geld für die Hochzeit zu verdienen».

Schon der Morgen des Hochzeitstages, erzählt Michailow, beginnt um sieben Uhr mit einem Utrennij Plow, zu dem bis zu tausend Gästen das traditionelle usbekische Gericht aus Reis und viel Fleisch serviert wird. Am Abend tanzen die Künstler an. Bei straff durchchoreografierten Festen traten bisher oft fünf, sechs verschiedene Sängerinnen und Bands nacheinander an; die Tuichonas, üppig geschmückte Bankettsäle mit hussenbezogenen Stühlen, seien oft nur für Hochzeitsgesellschaften und mehrere Hundert Gäste gebaut worden, sagt Michailow. Künftig dürfte der autoritäre Staat dort kontrollieren. Hochzeitsfeste müssen gemeldet und Lizenzen können auch wieder entzogen werden. Neue Zeiten brechen an.