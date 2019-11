USA und China wollen erste Zölle abbauen

Trump will Zeremonie auf US-Boden

Trump hatte bereits Mitte Oktober verkündet, dass sich beide Seiten im Grundsatz über ein sogenanntes «Phase-1-Abkommen» einig seien. Nach allem, was bisher bekannt ist, werden in der Vereinbarung jedoch alle wirklich zentralen Themen ausgespart. Dazu zählt etwa die Frage, wie die USA einen möglichen Verzicht Chinas auf Industriespionage und Ideendiebstahl überwachen sollen und was aus dem massiven Subventionsprogramm «Made in China 2025» wird, mit dem Peking neue Weltmarktführer in zukunftsträchtigen Hochtechnologiebranchen heranzüchten will. Stattdessen geht es in dem Teilabkommen vor allem um eine massive Ausweitung der Soja-, Mais- und Fleischexporte aus den USA in die Volksrepublik.

Trump und Xi wollten die Annäherung eigentlich beim für Mitte November geplanten Asien-Pazifik-Treffen in Chile feierlich besiegeln. Der gesamte Gipfel wurde jedoch abgesagt. Da Trump unbedingt eine Unterzeichnungszeremonie will, am liebsten auf US-Boden, versuchten seine Unterhändler ihre chinesischen Gesprächspartner zuletzt von einem Treffen etwa in Alaska zu überzeugen. Doch Peking winkte ab. Stattdessen sind nun mehrere Städte in Europa und Asien im Gespräch.

Trump reagierte nicht auf die Ankündigung

Am Abend bestätigte ein Regierungsvertreter in Washington die chinesischen Angaben, als Teil einer ersten Phase eines Handelsabkommens die Zollschraube zurückzudrehen. Damit könnten auch die für Mitte Dezember geplanten zusätzlichen Abgaben auf chinesische Warenlieferungen im Wert von 160 Milliarden Dollar hinfällig sein.

Für Xi ist eine zumindest teilweise Rücknahme der Zölle wichtig, um dem Eindruck entgegenzuwirken, nur er allein mache Zugeständnisse, während Trump ausschliesslich damit beschäftigt sei, Forderungen durchzusetzen. Zudem stellen die Zölle eine grundsätzliche Bedrohung für Chinas Wirtschaftsmodell dar, das weiterhin vor allem auf dem Export fusst.