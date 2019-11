Trump überrascht mit Truppen-Besuch in Afghanistan

Festtagsmenu: Der US-Präsident servierte den Soldaten auch Truthahn. (Video: AP)

Ghani: Waffenruhe Voraussetzung

Präsident Ghani erklärte im Anschluss an Trumps Besuch auf Twitter, er und Trump hätten unterstrichen, dass die Taliban «eine Waffenruhe akzeptieren müssen», wenn sie wirklich ein Friedensabkommen erreichen wollten. Er äusserte sich nicht über möglicherweise wieder aufgenommene Gespräche oder darüber, welche Rolle seine Regierung dabei spielen könnte.

Both sides underscored that if the Taliban are sincere in their commitment to reaching a peace deal, they must accept a ceasefire. We also emphasized that for any peace to last, terrorist safe havens outside Afghanistan must be dismantled.

