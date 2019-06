Trump betritt als erster US-Präsident Nordkorea

Trump und Kim reichten sich bei ihrem Treffen in Panmunjom zunächst die Hand, anschliessend gingen sie zusammen über die Demarkationslinie auf die nordkoreanische Seite der Grenze. Dann begaben sie sich zusammen auf südkoreanisches Staatsgebiet, wo sie Südkoreas Staatschef Moon Jae-in trafen.

Kim sagte, das «wundervolle» Verhältnis zum US-Präsidenten «ermöglicht es uns, Grenzen zu überwinden». Der US-Präsident meinte: «Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein. Viele grossartige Dinge passieren gerade.»

Die Einladung ins Weisse Haus

Trump sprach Kim eine Einladung ins Weisse Haus aus. Der nordkoreanische Machthaber könne ihn besuchen, «wann immer er will», sagte der US-Präsident. Er kündigte ausserdem neue Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm an. Die Unterhändler beider Seiten sollen demnach in den kommenden «zwei oder drei Wochen» mit ihren Beratungen beginnen.

Trump hatte Kim am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka via Twitter überraschend ein Treffen angeboten. Er wolle Kim «nur schnell die Hand schütteln und Hallo sagen», erklärte der US-Präsident, der am Samstagabend in Südkorea eingetroffen war, am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit Moon in Seoul.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. Juni 2019

Die nordkoreanische Regierung bezeichnete den Vorschlag am Samstag als «interessant». Am Sonntag bestätigte Pyongyang dann das Treffen. «Die Anführer der Vereinigten Staaten und Nordkoreas werden sich in Panmunjom, dem Symbol der Teilung, für den Frieden die Hand geben», sagte Moon.