Stimmen die Zahlen aus China?

Am 13. Februar gab es einen sprunghaften Anstieg auf 15'152 Fälle, als die chinesischen Behörden eine Neuklassifizierung von Verdachtsfällen vornahmen. Nur eine Woche später machten sie diese Änderung aber wieder rückgängig, was die Zahlen am 20. Februar stark sinken liess. Zahlreiche Wissenschaftler äusserten daraufhin Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Behörden.

Diese hatte zu jenem Zeitpunkt bereits durch massive Vertuschungsversuche gelitten. Laut dem renommierten chinesischen Wirtschaftsmagazin «Caixin Global» wusste die Regierung schon im Dezember Bescheid, ergriff aber erst im Januar Massnahmen. Die Geschichte des Arztes Li Wenliang, der früh vor dem Ausbruch einer neuartigen Lungenkrankheit gewarnt hatte, aber laut Berichten gezwungen wurde, diese «Gerüchte» nicht weiterzuverbreiten, ging um die Welt. Der 34-Jährige starb, weil er selbst an Covid-19 erkrankte.