Sri Lanka macht einheimische Islamistengruppe verantwortlich

Sri Lankas Behörden überprüfen seinen Angaben zufolge auch, ob die Gruppe «internationale Unterstützung» hatte. «Wir glauben nicht, dass eine kleine Organisation in diesem Land all das alleine machen kann», sagte der Sprecher. In einem Schreiben an führende Sicherheitsvertreter hatte Sri Lankas Polizeichef Pujuth Jayasundara bereits am 11. April vor Plänen der NTJ gewarnt, Anschläge auf Kirchen und die indische Botschaft zu verüben. Er berief sich dabei auf einen «ausländischen Geheimdienst».

Premierminister vs. Sicherheitsrat

Der Sprecher des sri-lankischen Kabinetts, Rajitha Senaratne, bestätigte am Montag bei einer Medienkonferenz die Echtheit des an mehrere Polizeieinheiten adressierten Schreibens, das Telekommunikationsminister Harin Fernando auf Twitter veröffentlicht hatte. Premierminister Ranil Wickremesinghe sei jedoch nicht informiert worden.

Some intelligence officers were aware of this incidence. Therefore there was a delay in action. What my father heard was also from an intelligence officer. Serious action need to be taken as to why this warning was ignored. I was in Badulla last night pic.twitter.com/ssJyItJF1x

— Harin Fernando (@fernandoharin) 21. April 2019