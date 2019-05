So feiert Japan den Thronwechsel

Zu den Regalien gehört ein heiliger Spiegel, der im Ise-Schrein aufbewahrt wird, der heiligsten Stätte des Shintoismus. In einem Schrein auf dem Gelände des Palastes in Tokio steht jedoch eine Kopie. Ihr erwies ein persönlicher Höfling des neuen Kaisers am Mittwochmorgen, gleichzeitig mit der Zeremonie im Matsu-no-Ma-Saal, Naruhitos Referenz. Der Spiegel verkörpert die Seele der Sonnengöttin Amaterasu, von der die Kaiserfamilie abstammen soll. Auch das Schwert, das während solcher Rituale immer eingepackt blieb, ist eine Kopie.

Sein Original liegt im Atsuta-Schrein in Nagoya. Nach der Legende soll Jimmu, der sagenumwobene erste von nun 126. Kaisern Nippons, dieses Schwert vom Sturmgott geschenkt erhalten haben. Es gilt deshalb als heilig. Die japanische Nachkriegsverfassung schreibt eine strikte Trennung von Religion und Staat vor; die Regierung meidet deshalb das Wort «heilig», sie spricht von altehrwürdigen Objekten, die mit dem Thron weitergereicht würden.

Der zeremoniellen Übergabe, vom Fernsehen live übertragen, wohnten knapp hundert Leute bei. Nach einem Beschluss der Regierung von Premier Shinzo Abe waren nur Männer zugelassen. Neben dem Podium, auf dem Naruhito die Regalien empfing, stand links Prinz Akishino, sein jüngerer Bruder, der im Frühjahr 2020 offiziell zum Kronprinz geweiht werden wird. Im Rollstuhl rechts sass Prinz Hitachi, der 83-jährige Bruder des bisherigen Kaisers Akihitos.

In einer zweiten Zeremonie eine halbe Stunde später, nun in Begleitung von Masako, der neuen Kaiserin, sprach Naruhito erstmals als Tenno zum Volk. Diesmal waren 266 Gäste dabei, angeführt von Abe. Auch diese Feier dauerte nur zehn Minuten. In seiner kurzen Rede würdigte Naruhito seinen Vater Akihito, der am Dienstag zurückgetreten war. Als «Symbol des Staates und Einheit des Volks» habe er «in seinen dreissig Jahren auf dem Thron stets die Sorgen und das Glück der Menschen geteilt und für den Weltfrieden gebetet.» Dafür zolle er ihm von ganzem Herzen Respekt und Achtung. Er werde über die Wege seines Vaters und früherer Kaiser nachdenken und sich bemühen, sich selbst zu verfeinern, um seiner eigene Rolle gerecht zu werden. Er schwöre, er werde seine Verantwortung im Sinne der Verfassung wahrnehmen. Und bete für das Wohl der Menschen, die Weiterentwicklung der Nation und den Weltfrieden.

Kaiserin Masako litt lange unter den Zwängen des Hofamts

Während Naruhito mit seiner selbstbewusst vorgetragenen Rede offensichtlich im Amt angekommen ist, auf das er ein Leben lang vorbereitet wurde, wirkte seine Ehefrau Masako angespannt. Die einstige Karrierediplomatin mit Harvard-Abschluss, war durch die Zwänge des Hofamts und den Druck, Japan einen männlichen Erben gebären zu müssen, jahrelange schwer mitgenommen und hatte unter Depressionen gelitten.