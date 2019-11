Rekordnachfrage nach Demokratie

Lam will einen Neuanfang

Das Gelände der Polytechnischen Universität war gestern von Polizei umstellt. Seit sieben Tagen besetzen dort radikale Demonstranten die Universität, an der es zu schweren Zusammenstössen mit der Polizei kam. Regierungschefin Lam äusserte bei ihrer Stimmabgabe die Hoffnung, dass die relative Ruhe der vergangenen Tage anhalte. «Ich hoffe, dass diese Art von Stabilität und Ruhe nicht nur für die heutigen Wahlen gilt», sagte sie. Es müsse vielmehr jeder zeigen, dass man aus diesem Dilemma herauskommen und einen Neuanfang wolle.

In Hongkong wird seit inzwischen mehr als sechs Monaten für mehr demokratische Mitbestimmung und gegen den wachsenden Einfluss Pekings in der Sonderverwaltungszone demonstriert. Ausgelöst hatten die Proteste die Pläne für ein Auslieferungsabkommen mit China. Diese hatte die Regierung nach den Massendemonstrationen zurückziehen müssen. Inzwischen fordert die Bewegung eine Untersuchung der Polizeigewalt und freie Wahlen.

In der Debatte um das allgemeine Wahlrecht geht es nicht um die Bezirkswahlen, sondern um das 1200-köpfige Wahlkomitee, das alle fünf Jahre den Hongkonger Regierungschef wählt. In dem Gremium ist sichergestellt, dass am Ende stets der von Peking favorisierte Kandidat gewinnt. Auch Hongkongs Parlament wird nicht frei gewählt. Nur 40 Sitze werden nach dem allgemeinen freien Wahlrecht von der Bevölkerung gewählt. Die übrigen 30 Sitze werden von Interessengruppen bestimmt, die in der Mehrzahl dem prochinesischen Lager angehören.