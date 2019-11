Protest und Verantwortung

Die prodemokratische Bewegung in Hongkong wirkt in diesen Tagen wie ein seltenes Gewächs. Weltweit scheint die Demokratie in der Krise. Autokratische Staaten sind auf dem Vormarsch. Die Menschen in Hongkong aber kämpfen für ihre Freiheit. Seit Monaten gehen sie auf die Strasse. Die Unverwüstlichkeit ihres Freiheitswillens ist bewundernswert. Ihre Widerstandsfähigkeit bringt Pekings Machthaber um den Schlaf. Hongkongs Freiheitskampf verdient Unterstützung.