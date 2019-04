Nordkorea mausert sich

Die Lockerung der UN-Wirtschaftssanktionen, Kims dringlichstes Anliegen, kann Putin nicht verfügen – jedenfalls nicht offiziell, die Beschlüsse des Sicherheitsrats binden auch ihn. Zudem weiss Kim Moskau in dieser Frage ohnehin schon auf seiner Seite; Aussenminister Sergej Lawrow hat bereits gefordert, das Wirtschaftsembargo sei zu lockern. Zumindest vereinzelt verschieben private Firma auch schon heimlich Öl aus Russland an Nordkorea. Ob mit das mit Duldung Moskaus geschieht, ist nicht bekannt. Offiziell hält sich Russland an die Sanktionen.

Kim kann sich auf dem internationalen Parkett präsentieren

Auch vom dritten Thema, über das Putin und Kim reden, mehr ökonomischer Zusammenarbeit, sind keine Ergebnisse zu erwarten. Ihre beiden Volkswirtschaften sind zu ähnlich, sie haben einander wenig zu bieten. Russlands wichtigste Exporte sind Öl und Gas; jene von Nordkorea waren, bis die Sanktionen verschärft wurden, Kohle und Rohstoffe. Was Nordkorea bräuchte, sind moderne, hochindustrialisierte Partner, die einen billigen Produktionsstandort suchen und seine marode Infrastruktur aufbauen helfen.

Das einzige vielversprechende Grossprojekt, das Kim und Putin vorantreiben könnten, wäre die bereits angedachte Anknüpfung der südkoreanischen Bahn an die durch Nordkorea führende transsibirische Eisenbahn. Diese Verbindung würde es der Industrie Südkoreas erlauben, ihre Exporte auf der Schiene nach Europa zu schicken. Das wäre billiger und schneller als der Seeweg. Darauf zielte Putin mit seinem Aufruf zur dreiseitigen Zusammenarbeit Russlands mit beiden Koreas. Aber vorerst verbieten die Sanktionen Moskau jegliche neuen gemeinsamen Wirtschaftsprojekte mit Pyongyang.

