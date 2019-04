«Jeder behandelt uns jetzt als Terroristen»

Was ist Ihnen durch denKopf gegangen, als Sie vonden Anschlägen erfuhren?

Wir waren wie alle geschockt. Die Christen sind wie wir eine Minderheit, sie standen immer solidarisch zu uns. Wir fühlen, dass die Attacken ganz Sri Lanka treffen. Wir kämpfen darum, uns zu entwickeln, leben vom Tourismus, 2019 wurde unser Land als eines der besten Ziele bewertet. Wir sind sehr besorgt.

Was wissen Sie über dieislamistische Gruppe NTJ,die für die Anschlägeverantwortlich gemacht wird?

Ein Mann namens Mohamed Zahran hat NTJ gegründet, ein sehr lautstarker Mann. Anfangs, vor fünf, sechs Jahren, predigte er noch nicht Gewalt. Aber die vergangenen vier Jahre forderte er Angriffe gegen Feinde des Islam, er nutzte auch Youtube.

Es gibt Videos, in denen ervor der Kulisse der brennenden Twin Towers predigt.

Wir haben die Polizei darauf aufmerksam gemacht, aber sie haben nichts unternommen. Seit zweieinhalb Jahren haben wir nichts mehr von Zahran gesehen, wir wissen nicht, wo er steckt.

Wer steht hinter ihm?

Auch das wissen wir nicht. Die Sicherheitskräfte müssen das herausfinden, aber die Polizei hat gesagt: Helft uns, ihn zu fangen.

Wie haben sich die Attentäterradikalisiert?

Diese Jugendlichen wurden nicht lokal gelenkt, sie wurden beeinflusst durch die IS-Ideologie im Netz. Die Internetfirmen haben sich unverantwortlich verhalten, weil sie diese extremistischen Inhalte nicht aus den sozialen Medien herausgefiltert haben. Junge Leute fühlen sich oft frustriert, wenn Verbrechen gegen Muslime geschehen und es weltweit keine islamische Führung gibt, die das verhindert. Warum werden Muslime in Burma attackiert, warum in China? Der IS hat solche Emotionen ausgenutzt, als er das Kalifat versprach.

Können Sie reden mitradikalisierten jungen Leuten?

Einer stand mir vor zwei Jahren nach dem Freitagsgebet in der Damatagoda-Moschee gegenüber. Er sagte: Imam, Sie führen die Leute in die Irre. Sie sagen, wir sollen beten und fasten, aber wir müssen den Jihad erklären, Ungerechtigkeit bekämpfen. Er war Sohn eines reichen Gewürzhändlers. Ich sagte ihm, Junge, lass dich nicht forttragen. Aber er war voller Wut gegen die buddhistische Gemeinde. Einer der Söhne dieses Unternehmers hat sich jetzt in die Luft gesprengt. Ich weiss nicht mehr, ob es der war, der mit mir sprach.