Iran beschlagnahmt erneut «ausländischen Tanker»

Der Zugriff auf das ausländische Schiff im Norden des Persischen Golfs sei bereits am Mittwochabend erfolgt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Fars, die für ihre Nähe zu den Revolutionsgarden bekannt ist. Sieben ausländische Besatzungsmitglieder seien festgenommen worden. Das Schiff wurde nach Angaben der Revolutionsgarden in die Hafenstadt Buschehr gebracht worden. Der Treibstoff sei an die iranischen Behörden übergeben worden.

Die Marineeinheit der Revolutionsgarden war den Angaben zufolge auf Patrouille durch den Persischen Golf, als sie das Schiff festsetzte. Dieses sei auf dem Weg zu einem arabischen Staat in der Golfregion gewesen, zitierte Fars den Leiter der Marineeinheit, General Ramesan Sirahi.

Vorfälle verschärften Spannungen in der Golfregion

Der Iran hatte bereits zuvor zwei Schiffe in der Region festgesetzt. Am 18. Juli beschlagnahmten die Revolutionsgarden den unter der Flagge Panamas fahrenden Tanker «Riah». Wenig später setzten sie in der Strasse von Hormus, der Meerenge zwischen Persischem Golf und dem Golf von Oman, den britischen Tanker «Stena Impero» fest. Zudem wurden mehrere Tanker angegriffen, wofür Washington ebenfalls den Iran verantwortlich machte.

Die Vorfälle hatten die Spannungen in der Golfregion infolge des Austritts der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran nochmals deutlich verschärft. Die USA wollen eine internationale Militärkoalition zum Schutz von Öltankern auf der vor allem für den internationalen Ölhandel sehr wichtigen Route.

Sanktionen gegen iranischen Aussenminister Sarif

Vor dem Hintergrund der angespannten Lage verhängten die USA einem Bericht des US-Magazins «New Yorker» zufolge Sanktionen gegen den iranischen Aussenminister Mohammed Jawad Sarif, weil er ein Treffen mit Trump ausgeschlagen habe. Demnach überbrachte US-Senator Rand Paul Sarif bei Gesprächen in den USA Mitte Juli die Einladung Trumps ins Weisse Haus.