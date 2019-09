Hongkonger Polizei antwortet mit Tränengas auf Proteste

Solidaritäts-Kundgebungen

Die Demokratiebewegung hatte am Freitag mit den vorerst auf vier Tage angelegten Demonstrationen begonnen. Die Aktivisten wollen vor den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China am Dienstag ein Zeichen gegen Peking setzen. Für Montag planten Studenten einen eintägigen Streik. Für Dienstag riefen sie die Hongkonger auf, sich als Zeichen der Trauer in schwarz zu kleiden.

Aus Solidarität mit der Protestbewegung in Hongkong demonstrierten jeweils rund tausend Menschen in der australischen Metropole Sydney und Taiwans Hauptstadt Taipeh. Auch in Europa und Nordamerika waren Kundgebungen vorgesehen. Die Aktivisten der Demokratiebewegung in Hongkong gehen seit mehr als drei Monaten gegen die Einschränkung demokratischer Rechte durch China auf die Strasse. Die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone hatten sich anfänglich gegen ein geplantes Gesetz gerichtet, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah.

Unter dem Druck der Demonstranten zog die Regierungschefin Carrie Lam das Gesetz zurück. Mittlerweile richten sich die Proteste aber generell gegen die pekingtreue Führung in Hongkong und die Beschneidung der Demokratie.