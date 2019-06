Eine Stadt steht unter Schock

Vielleicht war es aber auch erst am vergangenen Sonntag, als eine Million Menschen auf die Strasse gingen, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Und ihre Regierungschefin sie erneut übergehen wollte – eine Million Menschen, jeder siebte Bürger der Stadt. Sicher ist: Als die Studenten 2014 für Wochen die Innenstadt Hongkongs blockierten, ging es ihnen um den Status quo, um mehr demokratische Mitbestimmung, um freie Wahlen. Das ist dieses Mal anders.

Studierenden wie Rachel geht es nicht um neue Freiheiten – sie wollen Hongkong retten. Und damit meinen sie, was davon noch übrig ist. Festlandchina mit seinen Überwachungskameras und der Internetzensur ist für sie ein fremder, ein toxischer Ort, der schleichend ihre Stadt vergiftet. «In China verhindert die Regierung Widerstand, noch bevor er in den Köpfen der Menschen entstehen kann», sagt sie mit Abscheu in der Stimme. Niemals solle Hongkong, ihre Heimat, so werden.

Als sie am Mittwochmorgen mit Kommilitonen zu den Demonstranten aufbrach, ahnte sie nicht, was sie in den nächsten Stunden erleben würde. 150 Tränengaspatronen, Gummigeschosse und sogenannte Beanbags, eine Schrotmunition, die den Getroffenen nicht töten soll, schoss die Polizei auf die Demonstranten. Ein Team von Sanitätern, das in der Nacht zu Donnerstag in der Nähe des Regierungsviertels unterwegs ist, berichtet von schweren Verletzungen.

Grossdemo am Sonntag

Einer der jungen Sanitäter weint. «Ich bin so enttäuscht über das, was heute passiert ist», sagt er. In einem improvisierten Lager haben sie unter Regenschirmen Nachschub gestapelt: Mullbinden, Kochsalzlösungen, Wasser. Sie haben den Tag über durch das Gas kurzzeitig erblindete Demonstranten versorgt, Schürfwunden und Gehirnerschütterungen.

Viele der Protestierenden haben Schocks erlitten – mitten im Viertel Admiralty. Dort, wo sonst Banker arbeiten und Stars beim Shoppen abgelichtet werden. Unter den Demonstranten sind auch viele Schüler. Teilweise Kinder, 14 und 15 Jahre alt. Drei Tage nach den schweren Krawallen versuchen die Menschen in der Stadt immer noch zu verstehen, was passiert ist. Die Zahl der Verletzten ist seit Mittwoch auf mindestens 81 Menschen gestiegen, 22 davon Polizisten.

Trotz des Widerstands ist bisher nicht klar, ob die Hongkonger Regierungschefin an dem Gesetz festhalten wird. Noch hofft Carrie Lam, dass das Parlament das Abkommen absegnet. Eine Gruppe ehemaliger hoher Regierungsbeamter forderte in einem Brief am Freitag die Regierungschefin auf, nicht eine Konfrontation zu erzwingen, indem sie das Gesetzgebungsverfahren weiter vorantreibt. Ein hoher Beamter bezeichnet ihre Weigerung, einzulenken, als «Wahnsinn». Für den Sonntag sind wieder Proteste angesagt. Auf der Ankündigung dazu heisst es: «Hongkong ist nicht China – noch nicht.»