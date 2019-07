Dieser Walfang ist Good News für Wale

Im Hafen der nordjapanischen Stadt Kushiro werden heute fünf Walfangkutter mit einer schlichten Feier verabschiedet. Zum ersten Mal seit 31 Jahren läuft damit eine Fangflotte Nippons zum kommerziellen Walfang aus. Wie lange diese Jagd dauern wird und welche Quoten freigegeben sind, ist nicht bekannt. Walschützer in aller Welt reagieren empört – Patrick Ramage dagegen, der Direktor des Meeresschutzprogramms der Tierschutzorganisation International Fund for Animal Welfare, lobt Japan. Das sei ein grosser Schritt zum Schutz der Wale, «der Anfang vom Ende des Walfangs», sagte er kürzlich in Tokio.