Diese App lässt Menschen verhaften

Wenn der Algorithmus in diesem Meer von Informationen irgendeine Abweichung von der Norm errechnet, bekommt die Polizei automatisch eine Alarmmeldung. Die überprüft dann den gemeldeten Umstand und gibt den Befund an das System zurück. Wenn jemand sein Telefon nicht mehr benutzt zum Beispiel, eine neue SIM-Karte kauft, sich ausserhalb des zugewiesenen Wohnorts aufhält oder sich ein Auto geliehen hat. Von besonderem Interesse ist alles, was mit Religion zu tun hat: Wer den Koran liest oder für Moscheen spendet, wird als verdächtig markiert. Auch Kontakte ins Ausland lösen auf der App eine automatische Alarmmeldung aus.

Das System teilt die Menschen, die es als potentiell gefährlich betrachtet, in 36 Kategorien ein. So etwa solche, die als Imam arbeiten, mehr als ein Kind haben, vom Ausland zurückkehren oder aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Alarm lösen aber auch jene aus, die sich dem System entziehen möchten und statt eines Smartphones ein analoges Telefon benutzen, alle ihre Besitztümer verkaufen oder besonders viel Strom verbrauchen. Wer in keine dieser Kategorien passt, kann unter Punkt 36 (Anderes) registriert werden.

Zum Datensammeln sind neben der regulären Polizei 200'000 zusätzliche Staatsdiener im Einsatz. Das Ziel sei es, alle Haushaltungen in Xinjiang regelmässig zu besuchen, sagt HRW. Neben den von der Polizei in mühsamer Kleinarbeit erhobenen Daten, werden aber auch die Ergebnisse der elektronischen Überwachunssysteme in die Polizeidatenbank eingespeist: Die Bilder von Millionen von Kameras, von denen viele mit Gesichtserkennung ausgerüstet sind, oder die Aufzeichnungen von sogenannten Datentoren, die automatisch die Mobiltelefone der Passanten scannen.