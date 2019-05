Die Ministerin, die keine Befehle gibt

Klug und einfühlend

Taiwans Zeitungen überschlagen sich mit immer neuen Schätzungen von Audrey Tangs Intelligenzquotienten, im Moment liegen die Wetten zwischen 160 und 180, das wäre dann irgendwo bei Albert Einstein. Tang selbst ist das «Genie»-Gerede sichtlich unangenehm. Sie taucht auch gedanklich gern ein in die Menge, die bei ihr nie eine gesichtslose, sondern immer eine Menge höchst diverser Individuen ist, deren ureigene Gefühle und Gedanken sich aber, so ihre Erfahrung, am Ende meist für eine gemeinsame Sache begeistern lassen.

Bei all der Kakofonie, die aus dem Netz in die Welt schwappe, dürfe man eines nie vergessen, sagt sie: «Die meisten Menschen sind sich die meiste Zeit über die meisten Dinge einig.» Sie sucht nach diesen Gemeinsamkeiten.

Audrey Tang ist ein Nerd von nicht nur Ehrfurcht einflössender Klugheit, sondern auch von seltenem sozialem Einfühlungsvermögen. Aufgewachsen ist sie als Kind zweier Journalisten in Garden City, einer kommunenartigen Gemeinschaft in Taipeh, in der man nicht gross auffiel, wenn man auch Libellen und Glühwürmchen respektvoll «Menschen» nannte. Das Programmieren brachte sie sich selbst bei, da war sie acht Jahre alt. «Für mich war das, als ob ich ein Musikinstrument spielte», sagt sie. «Ich habe früh gelernt, dass man beim Programmieren in der Logik die Noten findet und in den Möglichkeiten zur Interaktion die Melodie.»

«Wenn die Zivilgesellschaft immer mehr Funktionen der Regierung übernimmt, dann brauchen wir sie irgendwann nicht mehr.»Audrey Tang

Audrey Tang ist eine bemerkenswerte Ministerin. Am einen Tag mischt sie sich in Schlappen und mit Jutetasche unter die Teilnehmer des G0V-Gipfels in Taipeh. Die Hackerbewegung G0V (man spricht es «gov zero» aus) veranstaltet eine der weltweit grössten Civic-Tech-Konferenzen, in der sich Hacker darüber austauschen, wie sie die Welt verbessern können. Tang erklärt auf der Bühne, warum sie den Ministerjob angenommen hat («Meine Bedingung war: Ich muss nicht ins Ministerbüro. Ich darf arbeiten, wo ich will»). Wie sie ihn versteht («Ich gebe keine Befehle. Ich nehme keine Befehle an»). Und sie lädt alle ein, bei ihr vorbeizuschauen: «Jeden Mittwoch von zehn Uhr morgens bis zehn Uhr abends.»

Am nächsten Tag empfängt sie einen in ihrem Büro in Taipehs Social Innovation Lab. In dem Gelände hatte sich früher Taiwans Luftwaffe verschanzt. Heute sitzen in den bunt bemalten Hallen Start-ups, NGOs und Taiwans Digitalministerin, die einem erst das kleine Fussballfeld zeigt, das Menschen mit Downsyndrom hier angelegt haben. Dann breitet Tang in ihrem Maschinengewehr-Englisch ihre Visionen aus, in denen die Politik den Bürgern maximale Teilhabe erlaubt. Am Ende ist bei Audrey Tang die Regierung nicht nur komplett transparent, am Ende ist sie überflüssig: «Wenn die Zivilgesellschaft immer mehr Funktionen der Regierung übernimmt, dann brauchen wir sie irgendwann nicht mehr.»