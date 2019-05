Der böse Internetstar

Chiitan starb an einem Dienstagmorgen um exakt 10 Uhr japanischer Zeit. Zwar war es nur ein digitaler Tod, doch die Schliessung des Twitter-Accounts war für das Maskottchen ein dramatisches Ende: Der Social-Media-Kanal war so etwas wie seine Lebensader. Über eine Million Follower hatte Chiitan in wenigen Monaten gesammelt. Auch TV-Comedian John Oliver gehört zu seinen Fans, hat Chiitan gar eine ganze Sendung gewidmet. Warum nur löschte Twitter dieses freundlich aussehende, pelzige Ding?